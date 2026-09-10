Пожар в тюменской школе ликвидировали, на место прибыл губернатор Моор

Пожарные потушили возгорание в школе №65 в Тюмени на ул. Широтная, сообщили в МЧС Тюменской области. Как сообщил в своем канале в Max губернатор Александр Моор, причины пожара еще предстоит установить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео в канале Александра Моора в Max Фото: кадр из видео в канале Александра Моора в Max

Господин Моор осмотрел место происшествия. По его данным, сообщение о пожаре поступило дежурному в 6:39, а в 6:46 прибыли первые пожарные. Сейчас здание непригодно для проведения уроков. «Огонь распространялся очень быстро, кровля по всей площади повреждена. На этаже пожара не было — открытое горение было только на кровле. Как будет возможность, мы сделаем полное обследование, но уже сейчас выделим из резервного фонда необходимую сумму школе для того, чтобы максимально оперативно приступить к выполнению всех необходимых ремонтных работ»,— рассказал глава региона.

Сроки работ будут оценивать специалисты — о них объявят позже. Образовательный процесс в корпусе школы №65 на ул. Николая Ростовцева будет организован в две смены.

Тушением крыши школы занимались 50 пожарных — площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м. Пострадавших нет, в здании никого не было. Прокуратура организовала проверку. Очные занятия возобновятся 11 сентября у младшеклассников в корпусе на ул. Николая Ростовцева, с 14 сентября — у остальных школьников.

Ирина Пичурина