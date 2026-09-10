Ученики загоревшейся школы в Тюмени будут ходить на занятия в другой корпус

В Тюмени 10 сентября отменили уроки в школе №65 на ул. Широтная, в которой загорелась крыша, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Занятия возобновятся 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

В пятницу у учеников 1-4 классов уроки будут проходить очно в корпусе по ул. Н. Ростовцева, 16. Учащиеся 5-11 классов в этот день будут заниматься дистанционно. По этому же адресу с 14 сентября все школьники будут учиться очно.

Сообщение о возгорании поступило рано утром. В тушении школы занято 50 пожарных — площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, в здании никого не было. Прокуратура организовала проверку.

Ирина Пичурина