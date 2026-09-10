Прокуратура начала проверку после возгорания школы в Тюмени

В Тюмени организована проверка по факту возгорания кровли школы №65 на ул. Широтной, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности и ход установления причин пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило рано утром. В тушении школы занято 50 пожарных — площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, в здании никого не было.

Ирина Пичурина