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Прокуратура начала проверку после возгорания школы в Тюмени

В Тюмени организована проверка по факту возгорания кровли школы №65 на ул. Широтной, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности и ход установления причин пожара.

Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило рано утром. В тушении школы занято 50 пожарных — площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, в здании никого не было.

Ирина Пичурина

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