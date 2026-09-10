ОАО РЖД развивает сотрудничество в сфере аренды

Партнерство ОАО РЖД и бизнеса может трансформировать вокзальную и пассажирскую железнодорожную инфраструктуру в востребованные городские пространства. К такому мнению пришли участники конференции «Точка прибытия». Мероприятие было посвящено использованию имущества ОАО РЖД для развития предпринимательства, перспективам транспортно-пересадочных узлов и условиям размещения коммерческих проектов на объектах ж/д сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Как пояснила и. о. начальника департамента корпоративного имущества ОАО РЖД Анастасия Котковская, партнерам доступен широкий пул объектов. Речь идет как о пассажирской инфраструктуре, так и о земельных участках, объектах складского назначения и офисных помещениях.

Холдинг может предложить разнообразные форматы сотрудничества. Это долгосрочная аренда и сдача площадей с инвестиционными условиями, когда в счет арендной платы производится реконструкция или модернизация объекта. Также есть лоты, доступные для покупки.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества госпожа Котковская назвала почасовую аренду. «Если есть потребность организовать культурное или событийное мероприятие, мы готовы сделать это под ключ и предоставить как объекты пассажирской инфраструктуры, так и привокзальные площади. С учетом того что наши объекты расположены по всей железнодорожной сети и носят уникальный характер, такой формат имеет большой потенциал»,— отметила она.

Анастасия Котковская пояснила, что для всех объектов, которые предлагаются для аренды партнерам, формируется модель зонирования, определяющая, как и где должны размещаться сервисы для пассажиров. Локации для сдачи формируются исходя из характеристик каждого объекта, его топологии и окружения, а также из спроса на товары и услуги.

И.о. главы департамента подчеркнула, что цель компании — не просто получение доходов от управления своим имуществом, а создание совместно с арендаторами пространств, которые бы подчеркивали красоту и функциональность каждого пассажирского объекта.

Участники бизнес-встречи отметили общий тренд на адаптацию вокзальной инфраструктуры, логистических хабов под общественно-деловые и культурные пространства.

По словам начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств (филиал ОАО РЖД) Сергея Мамонтова, одна из задач компании — внедрение объектов железнодорожной инфраструктуры в городскую среду, чтобы жители и гости получали новые социальные локации. «В малых городах наши объекты зачастую являются единственным местом, где с учетом притяжения жителей возможно организовать торговые площади, публичные пространства»,— подчеркнул он.

С этим согласны и партнеры ОАО РЖД. Директор по развитию «Даймонд Тим» (оператор 19,5 тыс. кв. м площадей на железнодорожной сети) Татьяна Арсеньева отметила, что вокзальные комплексы сегодня — это не только транспортные узлы, но и полноценные городские пространства с высоким трафиком, навигацией и развитой инфраструктурой. «Это уже точки притяжения»,— пояснила она.

В свою очередь, операционный директор «Даймонд Тим» Олег Сеидов связал перспективы развития аренды объектов на железнодорожной сети ОАО РЖД со стабильным ростом междугороднего трафика, так как на фоне ограничений воздушного сообщения все больше людей выбирают путешествия поездом. Пригородный пассажиропоток также увеличивается с учетом подорожания недвижимости и введения платных парковок в крупных городах, отметил он.