В Армении заявили о приказе властей собрать у бывших чиновников все оружие

Правоохранительные органы Армении решили «максимально изъять» у бывших высокопоставленных чиновников все имеющееся у них оружие, сообщает местная газета «Жоховурд» со ссылкой на источники. По их словам, это касается даже оружия, приобретенного и зарегистрированного на законных основаниях.

Издание пишет, что МВД Армении подает иски против бывших чиновников, требуя передать государству оружие, полученное любым способом — в качестве подарка, награды или путем прямой покупки. По версии собеседников «Жоховурд», в полиции «опасаются, что разбирательства по поводу активов и имущества бывших чиновников — которые в политических кругах уже называют раскулачиванием, продиктованным политическими мотивами, — могут создать риск личной расправы или кровной мести». Именно для снижения этого риска власти пытаются «максимально ограничить владение оружием бывшими чиновниками».

«Жоховурд» отмечает, что этот вопрос «приобрел особую актуальность» после обыска в доме бывшего председателя Комитета госдоходов (КГД) Гагика Хачатряна. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом, было показано различное оружие, в том числе наградное. Защита чиновника, арестованного по обвинению во взяточничестве, заявила, что на оружие имелись все необходимые разрешения.

В Армении в конце августа были арестованы несколько бывших чиновников. В их числе — бывший президент и лидер оппозиционной партии «Армения» Роберт Кочарян, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег в особо крупном размере.

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