В Армении арестовали бывшего главу Минфина Гагика Хачатряна

Суд в Армении отправил под арест бывшего министра финансов, экс-председателя Комитета по государственным доходам Гагика Хачатряна. Мера пресечения избрана ему сроком на два месяца, сообщили Armenia Today в Следственном комитете.

Господина Хачатряна задержали 1 сентября по обвинению во взяточничестве, растрате и отмывании денег. Из-за проблем со здоровьем его доставили в суд на носилках. Адвокаты назвали это нарушением права на получение надлежащей медпомощи, передает Armenia Today.

Как заявили в прокуратуре, Гагик Хачатрян обвиняется в получении крупной взятки от директора ООО «Прогресс Армения» и ООО «Локал Дивелоперз» и отмывании денег на сумму 151,1 млн драмов (около $415 тыс.). Также ему вменяется растрата 174,6 млн драмов ($480 тыс.) при строительстве учебного центра «Дилижан», незаконное отчуждение имущества на 208,9 млн драмов ($570 тыс.), принадлежащего университету имени В. Я. Брюсова.

В Армении в конце августа были арестованы несколько бывших чиновников. В их числе — экс-президент и лидер оппозиционной партии «Армения» Роберт Кочарян, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании средств в особо крупном размере.

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