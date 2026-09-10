Качество воды проверят в 37 водоемах Свердловской области по жалобам жителей

В Свердловской области до конца сентября планируют обследовать 37 водоемов, сообщили в департаменте информационной политики региона. В местах с наибольшим заилением отберут пробы воды и донных отложений и проверят на содержание в них нефтепродуктов, соединений азота, тяжелых металлов (марганец, медь, железо), фосфатов, а также уровень кислотности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам главы минприроды региона Дениса Мамонтова, число водоемов для проверки увеличено в двое — их выбор обусловлен обращениями администраций муниципалитетов и жителей региона, в том числе поступившим на прямую линию с президентом. «Чаще всего люди обеспокоены обмелением рек, загрязнением воды и сокращением рыбных запасов. Также учитывалось значение объектов как источников питьевого водоснабжения и мест массового отдыха»,— рассказал он.

Мониторинг проходит в 22 муниципалитетах, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Березовский, Верхний Тагил, Лесной, а также Ачит, Белоярский, Сысерть, Талица и другие районы. Среди объектов — Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Киселевское водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билибаевка, Саргая, озера Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль, Костоусовское и другие. В ходе обследования будут применяться дрон при осмотра берега, геодезическое оборудование, беспилотный аэроглиссер-катамаран для изучения рельефа дна — собственную разработку подрядчика. О результатах объявят до конца октября.

Губернатор Денис Паслер отметил, что этим летом из-за аномального количества осадков значительно ухудшились показатели исходной воды. Вода, приходившая на забор водоканала в Екатеринбурге, была по показателям в несколько раз хуже, чем среднегодовые значения. В городе наблюдались проблемы с водоснабжением.

В мае и до середины июля в бассейне реки Туры в Тюменской и Свердловской областях выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в Туру большое количество органических соединений. Снижение кислорода в воде, в частности, в Тюменской области, привело к массовому мору рыбы.

Ирина Пичурина