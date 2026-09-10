В заповеднике «Утриш» потушили пожар после атаки БПЛА на Анапу
В заповеднике на Большом Утрише полностью потушили пожар, начавшийся из-за падения беспилотника. Об этом сообщила мэр Анапы Светлана Маслова.
Пожар начался в ночь на 9 сентября. Изначальная площадь возгорания оценивалась в 1 га. К тушению привлекали сотрудников МЧС, РСЧС, лесничества, а также казачества.
Пожары из-за падения дронов также возникли прошлой ночью в Новороссийске, на который пришелся основной удар БПЛА. В городе погибли четыре человека, несколько десятков пострадали.
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