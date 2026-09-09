В пригородах Новороссийска и Анапы после воздушных атак горят леса

Пожарные и сотрудники лесничества тушат три пожара общей площадью 4,7 га в окрестностях Новороссийская, сообщает глава города Андрей Кравченко. Пожары в горных лесах возникли после падения обломков беспилотников, атаковавших город вечером 8 сентября и в ночь на 9 сентября.

В Восточном районе и вблизи хутора Дюрсо очаги огня локализованы, идeт тушение лесной подстилки и проливка грунта, угрозы распространения огня нет. На горе Колдун для доставки воды привлекаются мотоциклы и квадроциклы, идет сброс воды с вертолета, ситуация сложная, но контролируемая, сообщает мэр.

В пригородах Анапы зафиксированы два возгорания, одно из которых возникло еще 26 августа при падении обломков БПЛА в заповеднике «Утриш». Утром 9 сентября мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что горение лесной подстилки в районе Малого Утриша локализовано, но ночью при падении обломков БПЛА произошло еще одно возгорание в лесном массиве на Большом Утрише, площадь пожара — около 1 га.

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Анна Перова, Краснодар