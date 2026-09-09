Налет с моря

В ночь на 9 сентября массированному налету украинских БПЛА подверглись приморские города Новороссийск, Анапа и Геленджик. При падении обломков погибли 4 человека, в том числе ребенок, 29 ранены. Повреждены жилые дома, детские сады, поликлиника, православный храм, в лесах начались пожары. Обломки БПЛА упали в промышленной зоне Новороссийска, поврежден городской водопровод и троллейбусная контактная сеть. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Краснодарском крае экстренные службы ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников, которая продолжалась с вечера 8 сентября до утра следующего дня. Сильнее всего от налета пострадал Новороссийск, где власти объявили о введении чрезвычайного положения. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Max около девяти утра сообщил предварительные данные о последствиях налета: в Новороссийске 4 человека погибли, в том числе один ребенок, пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По уточненной информации мэра города Андрея Кравченко, тяжелые ранения получили четверо местных жителей, в городских больницах остаются 17 человек. Удар БПЛА пришелся исключительно по гражданским объектам — повреждены частные и многоквартирные дома, три промышленных предприятия, православный храм, два детских сада, школа и поликлиника. Школьное здание находится на ремонте из-за разрушений во время предыдущих воздушных атак, ученики распределены по другим образовательным учреждениям. Два детских сада сегодня не принимают воспитанников, но городские власти рассчитывают оперативно восстановить их работу — в зданиях повреждены стеклопакеты. Серьезные разрушения получила новороссийская поликлиника №2; прием пациентов организован в другом медицинском учреждении, куда временно перевели сотрудников.

«Наша главная задача — оперативное восстановление объектов социальной сферы. Важно выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы медицинские и образовательные услуги вновь стали доступны в полном объеме»,— обратился к жителям города мэр Андрей Кравченко. Комиссии муниципалитета проводят обход пострадавших жилых зданий для оформления выплат жителям за утраченное имущество.

Во время ночного налета беспилотников была пробита труба большого диаметра новороссийского водопровода.

Обломки БПЛА повредили дорожное полотно в центре города на улице Советов, там же частично разрушена троллейбусная контактная сеть, движение электротранспорта на этом участке прекратилось. Мэр обратился к руководителям предприятий с предложением предоставить технику для ускорения восстановительных работ. В 13:49 мск господин Кравченко отчитался о восстановлении работы троллейбусной контактной сети. «Движение городского электротранспорта по всем маршрутным направлениям возобновлено в полном объеме»,— добавил глава Новороссийска.

В официальных сообщениях нет информации о пожаре на территории промышленного предприятия в Новороссийске, однако местные паблики сообщали о том, что ночью в районе порта было замечено крупное возгорание. Лесные пожары, возникшие при падении обломков БПЛА в пригородах Новороссийска, Анапы и Геленджика, пока не удается потушить, ситуация осложняется жаркой погодой и сильным ветром.

Курорты Геленджик и Анапа, как и Новороссийск, провели минувшую ночь под сигналы сирен, но налеты БПЛА в этих городах были не так разрушительны — в жилых зданиях оказались повреждены стекла и крыши, обошлось без пострадавших.

Представитель СКР Светлана Петренко сообщила о том, что в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар