Росавиация: сертификацию Sukhoi Superjet-100 могут завершить в начале 2027 года
Сертификацию самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) планируют завершить в первом квартале 2027 года. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия».
«Если говорить о машине Sukhoi Superjet ... двигатель уже на эту машину сертифицирован. Я надеюсь, что мы все мероприятия по завершению сертификации Superjet завершим в первом квартале следующего года» — сказал господин Ядров (цитата по ТАСС).
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает 100 пассажиров. Он оснащен российским двигателем ПД-8, который в июне 2026 года получил сертификат для серийного производства. В мае первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поставки SJ-100 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.
Сертификация двигателя ПД-8 не завершает сертификацию самого самолета. Для допуска SSJ-100 необходимо завершить работы по сертификации всех российских систем и агрегатов; поэтому самолет могут технически принять и формально передать авиакомпании, но до окончания этих процедур он останется у производителя, а расчеты за лизинг не начнутся.
Широкий объем работ связан с конструкцией SJ-100: это новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Предыдущую версию с импортными деталями прекратили серийно выпускать в 2022 году, поэтому завершение сертификации означает подтверждение летной годности уже переработанного самолета, а не только установку на него нового двигателя.