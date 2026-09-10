Росавиация: сертификацию Sukhoi Superjet-100 могут завершить в начале 2027 года

Сертификацию самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) планируют завершить в первом квартале 2027 года. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия».

«Если говорить о машине Sukhoi Superjet ... двигатель уже на эту машину сертифицирован. Я надеюсь, что мы все мероприятия по завершению сертификации Superjet завершим в первом квартале следующего года» — сказал господин Ядров (цитата по ТАСС).

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает 100 пассажиров. Он оснащен российским двигателем ПД-8, который в июне 2026 года получил сертификат для серийного производства. В мае первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поставки SJ-100 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.