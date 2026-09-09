В Иране заявили о большом числе раненых после удара по базам США в Иордании

Иран минувшей ночью нанес массированный ракетный удар по территории Иордании. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, были атакованы используемые США авиабаза Муваффак-Салти и авиабаза принца Хасана.

В комментариях пресс-службы КСИР подчеркивается, что американская система ПВО Patriot не смогла перехватить ракеты, из-за чего в небо поднимали истребители ВС Иордании. Также в КСИР со ссылкой на неназванные арабские СМИ заявили, что «большое количество раненых американских солдат эвакуировали на базу Рамштайн в Германии».

В КСИР подчеркнули, что удар был нанесен после атаки американских ВС на иранские нефтетанкеры. Также ответом на агрессию в Тегеране назвали атаку флота КСИР на 20 судов в районе Ормузского пролива. Власти США эти утверждения не комментировали.