WSJ: в Белом доме допускают продолжение войны с Ираном до 2029 года

Высшие советники Белого дома в частном порядке поднимали с президентом США Дональдом Трампом вопрос о том, что война с Ираном может затянуться до конца его президентского срока — вплоть до января 2029 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники предупредили господина Трампа, что Тегеран способен продолжать сопротивление американскому давлению и морской блокаде.

Опасения советников связаны с тем, что затяжной конфликт приведет к истощению военных ресурсов США и создаст долгосрочные сбои на мировом нефтяном рынке накануне президентских выборов 2028 года.

Как отметили собеседники издания, США планируют осенью направить на Ближний Восток третий экспедиционный батальон морской пехоты. Кроме того, Пентагон продлил дислокацию некоторых подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. Развертывание сил ПВО, по информации издания, будет продлено бессрочно.

Сегодня господин Трамп заявил, что война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По его словам, Тегеран не сможет продержаться дольше.