WSJ: Пентагон направит новые части морской пехоты на Ближний Восток
Пентагон планирует осенью направить на Ближний Восток третий экспедиционный батальон морской пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Он должен заменить 11-й экспедиционный батальон, который находится в регионе с июня.
Параллельно с этим глава Пентагона Пит Хегсет продлил дислокацию некоторых подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. Развертывание сил ПВО, по информации издания, планируется продлить бессрочно. Эти подразделения входят в состав группировки 50 тыс. военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.
Американские военные также проводят ротацию авиации: истребители F-16 Национальной гвардии ВВС США заменяют боевые самолеты, возвращающиеся на базу Авиано в Италии.
По данным источников издания, шаги направлены на то, чтобы дать президенту Дональду Трампу военные ресурсы для еще более длительного противостояния с Ираном. Власти США готовятся к тому, что военная кампания против Ирана может затянуться до конца его президентского срока.