Хачанов вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Его соперник — бельгиец Александр Блокс — не смог продолжить матч и снялся в третьей партии.

Встреча завершилась досрочно при счете 6:2, 7:5, 3:2 в пользу 30-летнего россиянина. Игра продолжалась 1 час 38 минут. Перед игрой Блокс — 34-я ракетка мира — сообщал о болях в ребре, и во время матча с Хачановым дважды брал медицинские перерывы.

Хачанов, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, остался последним представителем России в одиночном разряде турнира. Он повторил свой лучший результат на US Open — в 2022 году он также доходил до полуфинала.

За выход в финал россиянин поборется с победителем матча между немцем Александром Зверевым и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.