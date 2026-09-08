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Хачанов остался последним россиянином в мужском турнире US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). 30-летний спортсмен — единственный представитель России, продолживший борьбу в мужском одиночном разряде.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Geoff Burke / Reuters

Карен Хачанов

Фото: Geoff Burke / Reuters

В матче 1/8 финала Хачанов, 50-я ракетка мира, одержал победу над теннисистом из США Лернером Тьеном, занимающим 15-ю строчку мирового рейтинга. Матч продолжался 3 часа 53 минуты и завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

В следующем раунде соревнований его соперником станет бельгиец Александр Блокс (34-я ракетка мира).

Лучшим результатом Хачанова на US Open остается выход в полуфинал в 2022 году. Заключительный турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке с призовым фондом $108 млн завершится 13 сентября.

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