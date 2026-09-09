FT: глава ЦРУ Рэтклифф может получить ключевую роль в переговорах по Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф готовится получить более заметную роль в переговорах с Россией и Украиной. Между ним и спецпосланником США Стивом Уиткоффом развернулась борьба за руководство миссией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Alex Brandon / AP Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Alex Brandon / AP

О планах господина Рэтклиффа близкие к главе ЦРУ чиновники сообщили своим европейским коллегам, сообщают собеседники издания. По их словам, Джон Рэтклифф планирует поддерживать контакты с сотрудниками разведки Украины и России.

О намерении играть более видную роль в украинском урегулировании говорит визит главы ЦРУ в Москву, сообщают источники FT. По их данным, с Джоном Рэтклиффом изначально планировал встретиться президент России Владимир Путин. Планы были отменены после того, как глава ЦРУ пессимистично оценил военные усилия ВС России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча изначально не планировалась.

В то же время Стив Уиткофф старается сохранить контроль над переговорами за собой. Именно на этом, по словам двух источников FT, была отчасти направлена его с Джаредом Кушнером поездка в Россию. По оценке некоторых собеседников, господин Уиткофф, скорее всего, сохранит должность спецпосланника и продолжит участвовать в мирном процессе вместе с господином Рэтклиффом. Президент США Дональд Трамп пока не принял никаких окончательных решений, пишет FT.