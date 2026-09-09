FT: глава ЦРУ Рэтклифф может получить ключевую роль в переговорах по Украине
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф готовится получить более заметную роль в переговорах с Россией и Украиной. Между ним и спецпосланником США Стивом Уиткоффом развернулась борьба за руководство миссией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф
Фото: Alex Brandon / AP
О планах господина Рэтклиффа близкие к главе ЦРУ чиновники сообщили своим европейским коллегам, сообщают собеседники издания. По их словам, Джон Рэтклифф планирует поддерживать контакты с сотрудниками разведки Украины и России.
О намерении играть более видную роль в украинском урегулировании говорит визит главы ЦРУ в Москву, сообщают источники FT. По их данным, с Джоном Рэтклиффом изначально планировал встретиться президент России Владимир Путин. Планы были отменены после того, как глава ЦРУ пессимистично оценил военные усилия ВС России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча изначально не планировалась.
В то же время Стив Уиткофф старается сохранить контроль над переговорами за собой. Именно на этом, по словам двух источников FT, была отчасти направлена его с Джаредом Кушнером поездка в Россию. По оценке некоторых собеседников, господин Уиткофф, скорее всего, сохранит должность спецпосланника и продолжит участвовать в мирном процессе вместе с господином Рэтклиффом. Президент США Дональд Трамп пока не принял никаких окончательных решений, пишет FT.
Практический смысл возможного подключения Джона Рэтклиффа — в появлении отдельного канала через разведывательные контакты, тогда как Стив Уиткофф играет первую скрипку в прямых переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Такой формат для Рэтклиффа не был бы полностью новым: в 2025 году он сообщал, что вел переговоры об обмене заключенными с высокопоставленным сотрудником российской разведки.
Недавняя поездка также укладывается в эту логику: глава ЦРУ провел несколько часов в Москве на переговорах со своим российским коллегой, по словам источников, предостерег Россию от эскалации и призвал к возобновлению мирного процесса. Это указывает на линию контактов, отличную от переговоров спецпосланника, и дополняющую их.