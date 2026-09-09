Белый дом назвал фейком статью FT о переменах в переговорной команде по Украине
Белый дом резко опроверг сообщение Financial Times (FT) о планах сократить роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в урегулировании украинского конфликта. Пресс-секретарь администрации Анна Келли в X назвала новость «одним сплошным фейком».
По словам госпожи Келли, история основана на «словах анонимных источников низкого ранга», которые «не имеют понятия, о чем говорят». «Спецпредставитель Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают усердно работать над достижением мирного соглашения, и президент полностью доверяет им ведение переговоров от имени США», — подчеркнула пресс-секретарь.
Анна Келли также сообщила, что Белый дом не отказывался от комментариев, как утверждало FT. По словам пресс-секретаря, газета опубликовала материал еще до истечения ранее обозначенного срока.
Сегодня Financial Times написала, что между Стивом Уиткоффом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом «развернулась настоящая борьба» за руководство переговорами с Россией и Украиной. По сведениям газеты, глава ЦРУ стремится играть более заметную роль в мирном процессе. С конкуренцией между политиками собеседники FT связали также их недавние визиты в Москву.
В этой схеме Уиткофф выступал руководителем американской делегации, а Кушнер — ее участником: так было организовано, в частности, на переговорах в Майами в декабре 2025 года. Их задачей называли восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном и возвращение США к посреднической роли в украинском урегулировании, поэтому сообщение о «сокращении роли» означало бы изменение уже сложившейся связки, а не просто кадровую перестановку.
Ранее Financial Times описывала обсуждение реформы, при которой Уиткофф мог сохранить должность спецпосланника и работать по Украине параллельно с Джоном Рэтклиффом, но это было изложение возможной схемы, а не объявление новой иерархии. По данным NYT на 4 июля 2026 года, Уиткофф и Кушнер были готовы продолжать прямые контакты и поездки только при наличии конкретных вопросов для обсуждения; прежде они почти ежедневно общались с российскими и украинскими представителями, тогда как в тот период их внимание было сосредоточено на конфликте на Ближнем Востоке.