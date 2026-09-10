Сытный рынок сохранит прилавки

Вчера рынку официально представили компанию Александра Басалыгина «БС Арт Дев» (ранее — BS Art Development Group) в качестве операционного управляющего реновацией Сытного рынка. Проект реновации разрабатывает архитектурное бюро Wowhaus. Участники проекта намерены сохранить основную функцию Сытного и «сделать из рынка рынок». Приступить к первому этапу реализации проекта планируется уже осенью, срок полного завершения реновации — 2029 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок на время реконструкции закрываться не будет: все работы будут осуществляться постепенно и планироваться так, чтобы площадка продолжала функционировать

Фото: архитектурное бюро Wowhaus Рынок на время реконструкции закрываться не будет: все работы будут осуществляться постепенно и планироваться так, чтобы площадка продолжала функционировать

Фото: архитектурное бюро Wowhaus

О том, что «БС Арт Дев» взяла в управление Сытный рынок, было известно еще в конце 2025 года, об участии столичного архитектурного бюро вчера сообщили представители собственников. Проект включает создание общественной площади на улице и фермерских рядов в историческом здании. На территории рынка появятся обновленные торговые павильоны с летними террасами на втором этаже и амфитеатром. «Мы хотим из рынка сделать немного необычный, но рынок»,— говорил ранее Александр Басалыгин.

Реконструкцию будут проводить в несколько этапов. Этой осенью заменят павильоны для сезонной торговли на прилегающей территории. В самом здании рынка заменят торговое оборудование, мебель и временные перегородки. Рынок на время реконструкции закрываться не будет: все работы будут осуществляться постепенно и планироваться так, чтобы площадка продолжала функционировать.

За два года планируется выполнить работы по реставрации и приспособлению здания Мариана Лялевича — они завершатся в течение двух лет. Завершить реновацию территории, включая благоустройство и замену временных павильонов, планируется к 2029 году.

Сытный рынок основан в 1711 году. Сохранившееся здание было построено на его месте в начале 1910-х годов по проекту архитектора Мариана Лялевича. Общая площадь рынка составляет 1000 кв. м, исторического здания — 5,5 тыс. кв. м. Объект принадлежит городу и находится в аренде у ООО «Сытный рынок». По данным ЕГРЮЛ, эта компания частично принадлежит дочерям бывшего директора рынка Бориса Элькина — Асе и Марии Элькиным, владеющим по 26,5% уставного капитала. 37,5% компании принадлежит родственнице искусствоведа, заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского Елена Боровской. Еще 10% владеет бывший главный бухгалтер Сытного рынка, а с июня 2024 года — генеральный директор ООО Елена Кольцова.

Как отмечал господин Басалыгин, многие исторические рынки Петербурге превратились в фуд-холлы. «Один хотя бы должен остаться как музей»,— комментировал девелопер ранее. От идеи преобразовать Сытный в фуд-молл его владельцы отказались еще в начале марта 2025 года. Тогда же заявлялось, что общие инвестиции в ремонт и реставрацию здания, по оценкам самих владельцев, составят не менее чем 150 млн рублей.

Локация, где расположен Сытный рынок, по мнению заместителя директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгении Кулеш, обладает высоким потенциалом по совокупности параметров для развития разных функций: ритейл, досуг, деловая функция. По словам эксперта, классический формат рынка можно дополнить нетипичными форматами ритейла, интересными гастроконцепциями, досугом.

«Петроградский район является одним из центров деловой активности. В то же время район продолжает прирастать качественным дорогим жильем благодаря редевелопменту, реализации новых современных жилых и многофункциональных проектов. У локации удобная транспортная доступность, в том числе хорошо развит общественный транспорт. Рядом есть знаковые исторические объекты, которые генерируют существенный туристический трафик. Таким образом, эта локация представляет собой зону пересечения разных аудиторий, которые могут формировать спрос на функции внутри Сытного рынка»,— заключает госпожа Кулеш.

Креативный директор Сытного рынка и архитектурный критик Мария Элькина ждет от сотрудничества со столичным архитектурным бюро того, что старый рынок будет эффективно и деликатно трансформирован не только в красивую торговую площадку, но и в центр городской жизни.

Александра Тен