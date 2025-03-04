Сытный выбрал свой путь

Владельцы Сытного рынка в Петроградском районе Петербурга отказались от идеи преобразовать объект в фуд-молл, сообщили «Ъ-СПб» его представители. Собственники приступают к разработке проекта реставрации и приспособления к современному использованию здания, построенного в 1913 году Марианом Лялевичем. Завершить работы стоимостью 150 млн рублей планируется в 2027 году. Эксперты приветствуют сохранение рынком его исторической функции, но рекомендуют не отказываться от идеи сделать на прилегающей территории общественное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь рынка составляет 1000 кв. м, исторического здания — 5,5 тыс. кв. м. О реставрации Сытного рынка в Петроградском районе города Смольный объявил еще в 2021 году. Тогда предполагалось, что реализация проекта реконструкции рынка займет пять лет и будет выполнена в несколько этапов. В 2022 году на прилегающей территории планировалось построить деревянные павильоны с заведениями общественного питания, пьяцеттой (небольшой площадью) и летними террасами. От идеи превращения Сытного рынка в фуд-молл было решено отказаться. «На Петроградской стороне и так очень много заведений общественного питания. Успех Василеостровского рынка здесь не повторить, это и не нужно. Скорее мы хотим обновить формат продуктового рынка, как это сделали за последние годы во многих других городах,— добавить больше возможностей пробовать продукты на месте, создать приятную атмосферу»,— рассказала «Ъ-СПб» директор по развитию Сытного рынка Мария Элькина.

Основанный в 1711 году Сытный рынок — старейший в Петербурге. Сохранившееся здание было построено на его месте в начале 1910-х годов по проекту архитектора Мариана Лялевича. Объект принадлежит городу и находится в аренде у ООО «Сытный рынок». По данным ЕГРЮЛ, эта компания частично принадлежит дочерям бывшего директора рынка Бориса Элькина — Асе и Марии Элькиным, владеющим по 26,5% уставного капитала. 37,5% компании принадлежит родственнице искусствоведа, заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского Елена Боровской. Еще 10% владеет бывший главный бухгалтер Сытного рынка, а с июня 2024 года генеральный директор ООО Елена Кольцова. Выручка компании в 2023 году составила 29,7 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей.

По словам представителей собственников, в КГИОП поддерживают идею сохранения формата продуктового рынка, так как здание строилось как рынок, и его историческая планировка является предметом охраны. Проект будет разработан до конца этого года. Реставрационные работы согласно предписанию КГИОП должны быть завершены к лету 2027 года. Общие инвестиции в ремонт и реставрацию здания Сытного рынка владельцы оценивают не менее, чем в 150 млн рублей, хотя четыре года назад стоимость первого этапа проекта оценивалась в 100 млн рублей (см. «Ъ-СПб» от 14.05.2021).

Как объяснила Мария Элькина, идею создать деревянную ресторанную улицу рядом с Сытным рынком пришлось отложить в 2022 году из-за сложностей с поставками стройматериалов и необходимости заново оценить экономические перспективы. «Мы планируем вернуться к модернизации уличного пространства, однако будет это тот же проект или новый, пока не скажем»,— отметила она.

Глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев считает сохранение классической функции Сытного рынка отличной идеей, так как во многих городах именно рынки в своем привычном для жителей виде выступают в качестве сильных локальных драйверов. «История с обновлением Сытного рынка может стать прекрасным прецедентом для всего рынка недвижимости. В эпоху современных форматов и универсальных концепций возрождение старинного объекта, духа места и первоначальной функции выглядит крайне перспективно. Здесь же можно проводить тематические фестивали, разработать интересную программу общественных активностей, сделать комплекс местом притяжения жителей и туристов»,— высказался господин Тюгаев.

Архитектор считает инвестиции в 150 млн рублей достаточно скромной суммой для девелоперского продукта такого формата.

«В целом бюджет подобного проекта во многом зависит от технического состояния объекта, выбора функциональной программы, соотношения торговых и общественных площадей. Кроме того, большую роль в успехе будет играть не только уровень вложений в строительство, но и хорошая проработка концепции, маркетинговая стратегия, подбор резидентов, событийная программа»,— предупреждает господин Тюгаев.

С оценкой объема инвестиций согласна Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management. «В 2021 году мы оценивали объем инвестиций в 70 млн рублей на первый этап Сейчас, если речь идет об общем объеме финансирования проекта, сумма кажется мне недостаточной. Если на первый этап, то с учетом инфляции можно уложиться»,— уточнила госпожа Шарыгина.

По ее словам, рынок недвижимости давно следит за этим объектом.

«К идее все-таки не делать фуд-молл отношусь позитивно. Тем более что в радиусе пяти-шести километров от объекта находится несколько крупных и известных фуд-моллов и фуд-холлов, в том числе Vokzal 1853 и "Балаган"»,— говорит эксперт Becar Asset Management.

При этом, продолжает госпожа Шарыгина, формат общественных пространств на Петроградской стороне более чем востребован. «На ум приходят набережная реки Карповки, Ленфильм, музеи, многострадальный Зоопарк, не состоявшаяся набережная Европы и все последующие проекты на ее месте, в том числе громкий "Тучков буян", тусовки у "Корюшки" и пляжный отдых у Петропавловской крепости. Тут вопрос только в сезонности и окупаемости таких пространств»,— подчеркнула она.

Александра Тен