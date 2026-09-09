Безбарьерное банкротство

Верховный суд РФ (ВС) признал незаконным взимание саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих (СРО АУ) платы за допуск к аккредитации специалистов и торговых площадок, которых привлекают для помощи в делах о банкротстве. Это грозит серьезными финансовыми потерями для управляющих, а также создает почву для волны проверок СРО со стороны как Росреестра, так и ФАС, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Тема сборов СРО АУ за аккредитацию привлекаемых для помощи в банкротстве лиц снова оказалась предметом спора в Верховном суде. Ранее президиум ВС рассмотрел спор союза «Созидание» с ФАС, признав достаточной аккредитацию при любой СРО АУ, а не при конкретной организации, членом которой является управляющий, назначенный на дело о банкротстве (см. “Ъ” от 17 июля). Эта позиция уже снижала возможности СРО АУ зарабатывать на аккредитации. Но теперь под вопросом оказалось само право СРО взимать плату со специалистов и электронных торговых площадок (ЭТП).

Добровольно-принудительные взносы

Прецедентное решение вынесено по спору между СРО АУ «Единство» и Росреестром. В апреле 2022 года «Единство» утвердило внутреннее положение, по которому для доступа к аккредитации лицо сначала должно получить статус «ассоциированного члена» и заплатить добровольный взнос.

Для ЭТП взнос составлял 1 млн руб., а помимо него площадки должны были платить по 3 тыс. руб. за каждый лот и 1,5% от суммы реализации имущества по итогам торгов (это половина суммы, которую получает сама ЭТП).

По жалобе «Российского аукционного дома» Росреестр провел проверку и признал неправомерными установленные «Единством» условия, предписав изменить локальный акт. СРО оспорила предписание в суде, настаивая на законности своих действий и направлении взносов на уставные цели. Арбитражные суды поддержали «Единство», посчитав, что у Росреестра в принципе нет компетенции проверять внутренние документы СРО, а последняя вправе устанавливать требования и критерии для аккредитации привлекаемых в дела о банкротстве лиц.

Но по жалобе ведомства спор передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 10 августа), которая встала на сторону надзорного органа. ВС подтвердил право Росреестра контролировать, соблюдают ли СРО АУ требования закона о банкротстве и иных нормативных актов, включая проверку источников формирования имущества некоммерческой организации (НКО). При этом, отметила коллегия, закон о НКО позволяет формировать имущественный фонд за счет добровольных взносов, но тут речь шла, по сути, об обязательной плате за получение статуса ассоциированного члена. Таким образом, «Единство» создало «не предусмотренный законодательством барьер для реализации права на аккредитацию», то есть для выхода на этот рынок, пояснил ВС.

2,1 миллиарда рублей

было выплачено в 2025 году привлеченным специалистам в делах о банкротстве юрлиц, по данным ЕФРСБ

Кроме того, платный допуск к аккредитации является возмездным оказанием услуг, однако получение НКО прибыли от такой коммерческой деятельности не предусмотрено законом и локальными документами, указал ВС. Решения нижестоящих судов были отменены, а предписание Росреестра признано законным.

ВС подтвердил позицию Росреестра и указал, что внутренние правила СРО АУ не могут приводить к созданию не предусмотренного законодательством барьера для реализации права на аккредитацию, заявили “Ъ” в Росреестре. В ведомстве подчеркнули, что придерживаются «единых подходов к проведению контрольных (надзорных) мероприятий» и «при выявлении подобных нарушений в деятельности других СРО АУ к ним также будут приняты соответствующие меры реагирования».

В «Единстве» сообщили “Ъ”, что считают позицию ВС «очень спорной».

В тексте определения экономколлегии нет ссылок на нормы, позволяющие Росреестру осуществлять указанный контроль за правилами по аккредитации, а закон закрепляет принцип самостоятельности СРО по вопросам, отнесенным к их компетенции, подчеркнули в организации. «Единство» планирует подать надзорную жалобу в президиум ВС.

Символическая плата

Президент Союза АУ НЦРБ Валерия Азбиль рассказывает, что требование об обязательной аккредитации привлекаемых специалистов при СРО АУ было введено в начале 2014 года и все это время трактовалось участниками рынка одинаково. «Оплата взноса за аккредитацию не только обычная практика всех СРО АУ, но и внутреннее дело самих СРО, согласующееся с общими принципами саморегулирования»,— подчеркивает госпожа Азбиль.

На взгляд руководителя практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, общего запрета для СРО АУ собирать взносы от специалистов ВС не установил, но признал недопустимым устанавливать финансовые барьеры. При этом, по словам Валерии Азбиль, взнос за аккредитацию в среднем составляет 300–500 тыс. руб. в год, что не слишком существенно для специалистов и ЭТП, поэтому не создает для них финансовых барьеров. Однако для самих СРО АУ решение ВС повлечет значительное снижение поступлений, указывает она.

АУ Павел Замалаев полагает, что решение ВС все же оставляет возможность для СРО взимать за аккредитацию плату, но она не может быть произвольной. АУ Сергей Домнин расценивает выводы экономколлегии как запрет устанавливать такой платеж за аккредитацию, который фактически ведет к обогащению СРО, то есть она должна быть символической как просто «плата за рассмотрение представленных документов».

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает позицию ВС «обоснованно жесткой, поскольку СРО как НКО не вправе превращать свою контрольную функцию в источник дохода».

Он напоминает о крайне низкой доле погашения долгов в банкротстве и оплате услуг привлеченных лиц за счет конкурсной массы.

Решение ВС «бьет» по платному ассоциированному членству, но отчисления с оборота торгов в мотивировке не затронуты и СРО могут сделать упор на эту форму сборов, рассуждает господин Пермяков.

В будущем Сергей Домнин ожидает волну проверок СРО от ФАС и Росреестра на предмет условий о платной аккредитации. Не исключено, что отдельным СРО АУ и вовсе придется сокращать расходы и оптимизировать свой бюджет, предупреждает Павел Новиков. Чем меньше у СРО источников финансирования, тем выше членские взносы АУ, а учитывая грядущее повышение размера компенсационных фондов, часть управляющих может и вовсе уйти из профессии, допускает господин Замалаев.

Ян Назаренко, Анна Занина