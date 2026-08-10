Управление самоуправляемыми

Верховный суд (ВС) разберется, вправе ли Росреестр указывать саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих (АУ), на каких условиях она может аккредитовывать специалистов и торговые площадки, привлекаемые для помощи в банкротных делах. Под вопросом оказались правила об ассоциированном членстве в СРО для получения аккредитации, взимание платы со специалистов, а с электронных торговых площадок (ЭТП) — процентов от выручки от продажи имущества. Если ВС поддержит аргументы Росреестра о незаконности таких требований, это повысит финансовую нагрузку на самих АУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Верховному суду предстоит решить спор управления Росреестра по Краснодарскому краю и ассоциации «Краснодарская межрегиональная СРО АУ "Единство"». В 2022 году «Единство» утвердило Положение о порядке аккредитации при СРО лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для сопровождения процедур банкротства. Документ, в частности, предусматривал уплату добровольных взносов за присвоение ассоциированного членства, дававшего право на аккредитацию при «Единстве», которая была платной. Кроме того, электронные торговые площадки должны были перечислять в ассоциацию 3 тыс. руб. плюс 1,5% от суммы проданного ими на торгах имущества.

По жалобе Российского аукционного дома Росреестр провел проверку, по итогам которой признал неправомерным ряд условий.

В акте проверки от 20 сентября 2024 года в числе нарушений указаны наличие права на аккредитацию только ассоциированному члену, установление тарифов на такое членство и платы, взимаемой с ЭТП. Помимо этого, Росреестр счел необоснованным само условие ассоциированного членства, посчитав, что вопреки требованиям закона это делает членами СРО лиц, не являющихся арбитражными управляющими. «Единству» было предписано устранить эти нарушения.

Ассоциация оспорила предписание и добилась признания его недействительным. Арбитражный суд Краснодарского края посчитал, что у Росреестра нет компетенции проверять внутренние документы СРО АУ, а сама СРО вправе устанавливать требования и критерии для аккредитации привлекаемых управляющими специалистов и ЭТП. К тому же в положении от 2022 года прямо говорится, что ассоциированные члены не являются членами «Единства». Эти выводы были поддержаны апелляцией и окружной кассацией.

Росреестр пожаловался в ВС, настаивая, что он вправе контролировать, за счет чего формируется имущество СРО АУ, а установленные «Единством» взносы за ассоциированное членство и тарифы по оплате аккредитации не предусмотрены законом «О саморегулируемых организациях» в качестве источника имущества таких организаций. Дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 2 сентября.

В Росреестре сообщили “Ъ”, что ситуация с «Единством», касающаяся незаконности условий для аккредитации и способов формирования имущества, является единичной и подобных предписаний другим СРО АУ не выдавалось.

«Независимо от исхода данного спора его результат важен как для надзорного органа, так и для СРО АУ»,— добавили в ведомстве. В ассоциации «Единство» не ответили на запрос “Ъ”.

Финансовый барьер или проверка надежности

Аккредитация специалистов и торговых площадок действительно важна для СРО АУ, поскольку позволяет проверять профессиональные качества и надежность лиц, которых управляющие привлекают в банкротных процедурах, указывает советник Forward Legal Данил Бухарин. АУ Павел Замалаев добавляет, что аккредитация является одним из источников средств для финансирования деятельности СРО. Вместе с тем он считает спорным установление платы для ЭТП в форме процентов от выручки от продажи имущества.

Исход дела «Единства» покажет, насколько далеко СРО может зайти в использовании собственного института аккредитации, отмечает господин Бухарин. Это уже второе дело в ВС, связанное с аккредитацией специалистов, привлекаемых управляющими в банкротных делах. Ранее по жалобе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) президиум ВС признал незаконным требование об аккредитации лица при конкретной СРО АУ, посчитав достаточной аккредитацию при любой подобной организации (см. “Ъ” от 17 июля).

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С учетом решения президиума доводы Росреестра выглядят убедительно, считает Данил Бухарин. По его словам, если в деле «Единства» экономколлегия будет следовать позиции президиума ВС, всем СРО АУ придется «четче отделять проверку профессиональной надежности привлеченных лиц от создания платного или закрытого контура контрагентов». Впрочем, по мнению Павла Замалаева, проверка условий для аккредитации при СРО и законности определенной формы оплаты относится скорее к полномочиям ФАС, нежели Росреестра.

«Росреестр не должен решать, кого и по каким профессиональным критериям СРО обязана аккредитовать, но вправе проверять, не противоречат ли установленные ею условия закону»,— считает партнер юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Он полагает, что СРО вправе вводить внутреннюю аккредитацию, но ее условия не должны ограничивать допуск исключительно финансовым барьером. Если ВС поддержит доводы Росреестра, отмечает господин Новиков, это потребует от СРО пересмотра платных моделей аккредитации. А с учетом принятия в июле поправок к закону о банкротстве, предполагающих поэтапное повышение размера компенсационных фондов СРО АУ (в отдельных случаях до 400 млн руб.), лишение возможности взимать плату за аккредитацию существенно повысит финансовую нагрузку на самих управляющих, указывает господин Замалаев.

Анна Занина