Барьер должен быть разрушен

Президиум Верховного суда (ВС) РФ запретил саморегулируемым организациям (СРО) арбитражных управляющих (АУ) требовать от своих членов работать только с теми специалистами и торговыми площадками, которые аккредитованы именно при этой СРО. Такие ограничения признаны нарушением антимонопольного законодательства. Теперь лицам, привлекаемым управляющими для помощи в делах о банкротстве, достаточно быть аккредитованными при любой СРО АУ. По словам юристов, прецедент имеет системное значение, а выводы ВС могут затронуть и другие профессиональные объединения, включая СРО строителей, оценщиков и аудиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

История спора началась с жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от АУ Светланы Петровой, состоящей в СРО «Союз АУ "Созидание"». Госпожа Петрова провела банкротные торги на электронной торговой площадке (ЭТП) «Арбитат», которая не была аккредитована в «Созидании». За это СРО оштрафовала госпожу Петрову, поскольку устав союза требовал от АУ привлекать лиц, аккредитованных именно при этом объединении. Подобные требования являются обычной практикой для СРО АУ. ФАС сочла ограничения излишними и признала действия «Созидания» незаконной координацией экономической деятельности. СРО обязали исключить эти пункты устава и оштрафовали на 3,5 млн руб.

«Созидание» обжаловало решение ФАС, но арбитражные суды отклонили иск. Закон о банкротстве требует аккредитации специалистов, привлекаемых АУ, но не уточняет, что аккредитовать их должно именно то объединение, в котором состоит конкретный управляющий, а не любая другая СРО АУ (на рынке их десятки), поясняли свою позицию суды. Однако «Созидание» добилось передачи спора в экономколлегию ВС, которая в ноябре 2025 года признала решение ФАС незаконным.

Коллегия судей сочла, что координация действий в рамках профсообществ сама по себе не запрещена и каждая СРО вправе сама аккредитовывать привлекаемых специалистов для контроля за своими членами—арбитражными управляющими.

На эту позицию пожаловалась уже ФАС, и дело передали в президиум ВС, что для арбитражных споров является редкостью. В итоге президиум встал на сторону ведомства, не согласившись, что регулирование позволяет обязывать АУ пользоваться услугами специалистов, аккредитованных только при «своей» СРО. Из постановления ВС следует, что АУ являются конкурентами на рынке услуг по привлечению организаторов торгов и операторов ЭТП, а СРО АУ на этом рынке не работают. Но «Созидание» ограничивало самостоятельность управляющих, сужая выбор привлекаемых специалистов лицами, аккредитованными именно в нем, поэтому вмешательство СРО в выбор контрагентов АУ образует запрещенную законом координацию экономической деятельности, решил президиум.

У «Созидания» был и прямой интерес — союз взимал с ЭТП плату за аккредитацию до 500 тыс. руб. и штрафовал АУ, игнорировавших его требования. Это привело к отказу управляющих от договоров с контрагентами, не аккредитованными в «своей» СРО, что является антиконкурентным последствием, отметил ВС. Президиум также счел, что тарифы «Созидания» на аккредитацию «явно превышали затраты» на проверку организаций и работали как заградительный барьер для входа на рынок. К тому же, добавил ВС, для операторов ЭТП в законе есть свои механизмы контроля, включая страхование ответственности и собственные СРО. Решение ФАС было признано законным.

В пресс-службе ФАС сообщили “Ъ”, что проверка соответствия лица требованиям и критериям законодательства достигается аккредитацией при любой СРО АУ.

Поскольку аккредитация является платной, увеличение таких расходов способно привести к росту стоимости услуг привлекаемых лиц, а решение президиума ВС «положительно повлияет на рынок оказания услуг организаторов торгов и ЭТП», добавили там.

«Аккредитация при СРО не только выполняет функцию превенции нарушений, что по объективным причинам не всегда возможно, но и предоставляет возможность пресечь дальнейшие противоправные действия»,— заявил “Ъ” представитель союза АУ «Созидание» Сергей Домнин. Он пояснил, что ЭТП «Арбитат» была несколько лет аккредитована в «Созидании» — до выявления правонарушений (согласно приговору суда от 2020 года, руководство площадки использовало ее для мошеннических схем), а прекращение аккредитации «позволило предотвратить еще больший ущерб на будущий период».

Из позиции президиума ВС следует, что наличие у СРО публичных целей (контроль качества, дисциплина членов организации, снижение рисков) само по себе не оправдывает ограничения конкуренции, если закон такого ограничения не предусматривает, констатирует адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Чиглинцева. АУ Максим Доценко считает выводы ВС закономерными. По его мнению, чаще всего аккредитация просто позволяет СРО пополнять свой бюджет, поскольку закон не предусматривает действенных механизмов контроля, помимо формальной проверки документов.

54 СРО арбитражных управляющих действуют в России, по данным Росреестра на июль 2026 года.

Впрочем, председатель союза АУ НЦРБ Валерия Азбиль отмечает, что обязательность аккредитации именно при «своей» СРО ранее признавали и суды, и Росреестр. Тарифы «Созидания» госпожа Азбиль не считает заградительными, отмечая, что у других СРО плата встречалась и выше. «Подобное ценообразование возникает из-за высоких тарифов страхования, иных обязательных взносов и платежей»,— объясняет начальник отдела судебно-правовой работы УК «Помощь» Татьяна Михневич. Она полагает, что позиция ВС может привести к росту конкуренции и появлению новых игроков на рынке организации торгов за счет снижения сборов, но «подобные послабления обычно снижают качество услуг».

Валерия Азбиль и Максим Доценко не исключают, что снижение доходов от аккредитации может быть компенсировано ростом членских взносов в СРО. По мнению госпожи Азбиль, выводы президиума окажут существенное влияние на сам институт аккредитации, например под вопросом оказываются и действия Агентства по страхованию вкладов, которое тоже аккредитует торговые площадки. Асия Чиглинцева полагает, что позиция ВС применима и к другим СРО (например, строителей, оценщиков, аудиторов), и рекомендует им проверить внутренние правила на предмет антиконкурентных требований.

Ян Назаренко, Анна Занина