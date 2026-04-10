Партнеры тасуют площадки

Дочернее лифтовое предприятие «Дом.РФ» выкупило производственный объект в Щербинке за 428 млн руб. у совместного предприятия с Meteor Lift. Последняя выпускала на площадке безредукторные лебедки, теперь новый владелец развернул там собственное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ; входит в «Дом.РФ») в 2025 году выкупил объект недвижимости площадью 7,7 тыс. кв. м на Первомайской улице в Щербинке в Новой Москве у АО «Метеор Лифт Щербинка» (совместное предприятие Meteor Lift и ЩЛЗ), обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности АО ЩЛЗ за прошлый год. Сумма сделки составила 428 млн руб., указано в документах.

Стороны подтвердили “Ъ” факт сделки. В Meteor Lift сообщили, что продажа площадки в Щербинке — плановое решение. Компания в 2025 году приостановила там массовое производство редукторных лебедок, срок действия сертификата которых подошел к концу, и запустила производство безредукторных лебедок на заводе компании в Санкт-Петербурге. Финансовый директор ЩЛЗ Сергей Фирстов сообщил “Ъ”, что в 2025 году на базе объекта в Щербинке была развернута линия по сборке лебедок собственного производства, а также создан экспериментальный цех и размещен сервисный центр.

Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший производитель лифтового оборудования в РФ, по версии Российского лифтового объединения (РЛО). По данным объединения, в 2025 году компания смонтировала 8,1 тыс. лифтов, что на 25% больше год к году. Выручка ЩЛЗ в 2025 году выросла на 80% год к году, до 33,6 млрд руб., чистая прибыль — на 32%, до 2,17 млрд руб., указано в отчетности компании. Meteor Lift создана на базе предприятия ушедшей из РФ американской Otis, которая продала свой бизнес S8 Capital Армена Саркисяна в 2022 году. По данным РЛО, объем смонтированных лифтов в прошлом году сократился на 26,3% год к году, до 4,6 тыс. Выручка АО «Метеор лифт Москва» сократилась на 1,8%, до 3,8 млрд руб., чистый убыток вырос на 32%, до 238,3 млн руб., указано в СПАРК.

ЩЛЗ забрал актив по цене, которая выглядит разумной и, вероятно, выгодной для покупателя, считает руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. Цена сделки по 55 тыс. руб. за 1 кв. м находится у верхней границы рыночного диапазона (50–52 тыс. руб.), отмечает партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева.

Производство редукторных лебедок пока остается значимым сегментом для лифтовых заводов: на этой технологии построено подавляющее большинство имеющегося лифтового хозяйства в стране, отмечает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Между тем стратегический приоритет для ведущих лифтовых заводов РФ в последние два-три года смещается на современные и энергосберегающие безредукторные технологии, которые ранее были представлены в основном импортными производителями, уточняет он. Такие лебедки уже разработаны на нескольких российских площадках и готовы к массовому производству, но нужны прогнозируемые заказы, говорит гендиректор РЛО Петр Харламов. В этом сегменте российские лебедки проигрывают в цене китайским, указывает он.

40,3% составило сокращение производства лифтов в России в январе—феврале 2026 года, по данным Росстата.

Рынок лифтового производства в России переживает спад. По данным Росстата, в январе—феврале объем выпуска такой продукции составил 2,3 тыс. единиц, что на 40,3% меньше год к году. Это происходит, в частности, из-за снижения активности со стороны застройщиков жилья, которые стали выводить меньше проектов на рынок. Объем запуска новых проектов в России в 2025 году сократился на 12%, до 41 млн кв. м жилья, следует из данных «Дом.РФ».

Дарья Андрианова