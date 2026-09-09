В Британии расследуют возможное нарушение Reform UK закона о финансировании

Лондонская полиция начала уголовное расследование в отношении правой партии Reform UK. Ее обвиняют в нарушении законодательства о выборах, связанном с иностранным финансированием политических партий. Об этом сообщают The Guardian и BBC со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Поводом для расследования стал выпущенный на прошлой неделе телеканалом Channel 4 видеосюжет. В нем показали встречи представителей партии с репортерами издания Verbatim, представившимися потенциальными жертвователями из США. В частности, было снято, как несколько ближайших помощников лидера партии Найджела Фараджа обсуждают с «жертвователями» способы обхода британского законодательства для получения денег. После показа сюжета в эфире оба помощника, Дэн Джукс и Джеймс Орр, ушли в отставку.

В Скотленд-Ярде сообщили, что после передачи в полицию обратилось несколько человек с требованием проверить ситуацию. Полиция сочла, что в деле есть признаки правонарушения. В Reform UK уже заявили, что никаких нарушений не было. Партия будет сотрудничать со следствием.

Это не первый скандал вокруг Reform UK из-за пожертвований в последнее время. В июле Найджел Фарадж покинул парламент после обвинений в нарушениях при получении подарка на £5 млн от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна. В августе он вернул себе место в парламенте. Полиция также ведет расследование по поводу другого случая сомнительного финансирования партии.

Яна Рождественская