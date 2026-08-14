Лидер партии Reform UK Фарадж вернул место в парламенте

Глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж выиграл на довыборах в Палату общин британского парламента, прошедших в округе Клактон, пишут СМИ, включая BBC и The Guardian. Он получил 63,3% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В мае комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Найджела Фараджа, который получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна и не сообщил об этом. В итоге господин Фарадж решил покинуть парламент, но вновь выставить свою кандидатуру. Представители крупнейших партий, включая лейбористов и консерваторов, не стали выдвигать своих кандидатов в округе, назвав такие выборы «фейковыми».

В выборах участвовали рекордные 34 кандидата, однако никто из них не был сколько-то серьезным противником для господина Фараджа. Второе место занял известный комик Джонатан Харви, который не впервые выступал на выборах в образе и костюме Count Binface («Граф Голова-Мусорка»).

Как пишут британские СМИ, довыборы не спасут господина Фараджа от расследования. Парламентская проверка в его отношении продолжается. Кроме того, в июле стало известно, что расследование в отношении его ведет и полиция. Лидера самой популярной британской партии обвиняют в получении пожертвований от финансиста Джорджа Коттрелла, которого признали виновным в мошенничестве, и от его матери Фионы Коттрелл.

Яна Рождественская