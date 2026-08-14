Лидер партии Reform UK Фарадж вернул место в парламенте
Глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж выиграл на довыборах в Палату общин британского парламента, прошедших в округе Клактон, пишут СМИ, включая BBC и The Guardian. Он получил 63,3% голосов.
Глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
В мае комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Найджела Фараджа, который получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна и не сообщил об этом. В итоге господин Фарадж решил покинуть парламент, но вновь выставить свою кандидатуру. Представители крупнейших партий, включая лейбористов и консерваторов, не стали выдвигать своих кандидатов в округе, назвав такие выборы «фейковыми».
В выборах участвовали рекордные 34 кандидата, однако никто из них не был сколько-то серьезным противником для господина Фараджа. Второе место занял известный комик Джонатан Харви, который не впервые выступал на выборах в образе и костюме Count Binface («Граф Голова-Мусорка»).
Как пишут британские СМИ, довыборы не спасут господина Фараджа от расследования. Парламентская проверка в его отношении продолжается. Кроме того, в июле стало известно, что расследование в отношении его ведет и полиция. Лидера самой популярной британской партии обвиняют в получении пожертвований от финансиста Джорджа Коттрелла, которого признали виновным в мошенничестве, и от его матери Фионы Коттрелл.
В мае 2026 года комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Найджела Фараджа из-за подарка в ?5 млн ($6,8 млн) от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна, о котором Фарадж не сообщил. Консервативная партия направила жалобу в комитет, отмечая, что если Фарадж серьезно нарушил этические нормы, его могут отстранить от работы в Палате общин. Сам Найджел Фарадж в мае 2026 года утверждал, что информация о подарке могла быть передана прессе «агентами иностранного государства», а эксперты, к которым он обратился, пришли к выводу, что «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой» получили доступ к его телефону, электронной почте и банковским счетам.
Помимо расследования по поводу подарка, британская полиция с февраля 2025 года проводит уголовное расследование по факту пожертвований на сумму ?500 тыс. в адрес Reform UK от Фионы Коттрелл, матери Джорджа Коттрелла. Джордж Коттрелл, осужденный за мошенничество, считается близким соратником Найджела Фараджа, и правоохранители проверяют, не были ли эти средства переданы для сокрытия истинного источника финансирования.