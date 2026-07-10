В Британии расследуют скрытое финансирование правопопулистской партии Reform UK

Британская полиция начала уголовное расследование в отношении пожертвований на сумму в £500 тыс., сделанных правопопулистской партии Reform UK, пишет The Guardian со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда. Речь идет о двух переводах по £250 тыс. Они поступили в мае 2024 года от Фионы Коттрелл, матери осужденного за мошенничество Джорджа Коттрелла — близкого соратника лидера Reform UK Найджела Фараджа.

Правоохранители проверяют, не были ли эти средства переданы для сокрытия истинного источника финансирования со стороны лица, которому закон запрещает делать подобные взносы. Расследование началось в феврале 2025 года после обращения британской избирательной комиссии. На данный момент допрошены несколько свидетелей, задержаний пока не производилось.

Джордж Коттрелл был арестован в США по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Он признал вину и был приговорен к тюремному сроку. По информации СМИ, Джордж Коттрелл вышел на свободу в 2020 году. Он не занимает официальной должности в партии Reform UK, но его считают одним из ближайших политических советников Фараджа.

Сам Найджел Фарадж недавно оказался в центре скандала из-за подарка в £5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна.

Екатерина Наумова