В Минкультуры России не поступало заявлений на прокат новых «Мстителей» и «Дюны»

В Минкультуры России не поступало заявлений о выдаче прокатных удостоверений на фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья». Об этом «Ъ» сообщили в министерстве.

«Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо и «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева выйдут в мировой прокат 18 декабря. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков предполагал, что в России эти фильмы покажут не раньше 1 апреля 2026 года.

Господин Воронков также допустил, что в ближайшие три месяца в российских кинотеатрах прекратят предсеансные показы. Такая практика позволяла показывать в кино зарубежные картины, у которых нет прокатного удостоверения.

Подробнее — в материале «Ъ» «И дольше века длится тень».

Мария Барановская, Дария Максимова