В Ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов

В российских кинотеатрах к зиме могут прекратить практику предсеансовых показов. Благодаря ей зрители могли посмотреть в кино зарубежные картины, у которых нет прокатного удостоверения. Об этом Национальной службе новостей (НСН) сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков.

Господин Воронков отметил, что практика «предсеансного обслуживания», по прогнозам АВК, может быть полностью прекращена в ближайшие два-три месяца. В НСН его спросили о возможных переносах премьер двух картин в России — «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо. Они выходят в мировой прокат 18 декабря.

«На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно, — отметил господин Воронков. — Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года».

В «Киноафише» причиной сдвига этих премьер в РФ называют новогодние праздники и конкуренцию с отечественными премьерами, передает НСН. Речь идет о новом фильме режиссера Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино».