В Ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов
Глава АВК Алексей Воронков допустил отмену предсеансовых показов к зиме
В российских кинотеатрах к зиме могут прекратить практику предсеансовых показов. Благодаря ей зрители могли посмотреть в кино зарубежные картины, у которых нет прокатного удостоверения. Об этом Национальной службе новостей (НСН) сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков.
Господин Воронков отметил, что практика «предсеансного обслуживания», по прогнозам АВК, может быть полностью прекращена в ближайшие два-три месяца. В НСН его спросили о возможных переносах премьер двух картин в России — «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо. Они выходят в мировой прокат 18 декабря.
«На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно, — отметил господин Воронков. — Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года».
В «Киноафише» причиной сдвига этих премьер в РФ называют новогодние праздники и конкуренцию с отечественными премьерами, передает НСН. Речь идет о новом фильме режиссера Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино».
Предсеансовый показ был способом обойти отсутствие прокатного удостоверения у зарубежного фильма: зрителю продавали билет на короткометражную или документальную картину с удостоверением, а голливудский фильм показывали перед ней бесплатно. Прекратить такую практику могут штрафы и приостановка работы кинотеатра — именно такие последствия для пиратских показов называло Минкультуры.
Отмена затронет прежде всего зарубежные фильмы, которые сейчас демонстрируют по этой схеме без собственного прокатного удостоверения; для обычного кинотеатрального выпуска удостоверение обязательно. При этом легальный доступ к таким релизам не возникает автоматически: регулярные поставки затруднены, а договориться о передаче фильма в формате DCP, по оценке участников рынка, крайне сложно.