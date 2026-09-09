НОВАТЭК анонсировал первую поставку СПГ во Вьетнам в 2027 году

НОВАТЭК продолжает переговоры с Вьетнамом о поставках сжиженного природного газа. Первые отгрузки ожидаются в 2027 году, сообщил глава компании Леонид Михельсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Михельсон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Леонид Михельсон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«В продвинутой стадии находимся по поставкам», — сказал он. Глава компании добавил, что помимо согласования контрактов на следующий год идут и «более масштабные разговоры».

Весной господин Михельсон сообщал, что НОВАТЭК обсуждает поставки с теми вьетнамскими компаниями, которые строят частные приемные терминалы.