НОВАТЭК обсуждает поставки СПГ частным компаниям Вьетнама

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) частным компаниям Вьетнама, сообщил глава компании Леонид Михельсон. По его словам, обсуждаются поставки объемом 1 млн тонн в год.

По словам главы НОВАТЭКа, во Вьетнаме бурно растет потребление электроэнергии, в частности на основе газа. У НОВАТЭКа уже есть договор с вьетнамской госкомпанией Petrovietnam, напомнил господин Михельсон. Однако по инициативе российской корпорации прорабатывается вопрос сотрудничества с частными компаниями.

«Мы сейчас обсуждаем поставки тем компаниям, которые заканчивают строительство частных приемных терминалов», — сообщил Леонид Михельсон (цитата по «Интерфакс»).

23 марта глава НОВАТЭКа рассказал, что корпорация заключила предварительное соглашение о поставке сжиженного природного газа с покупателем во Вьетнаме. По его словам, компания вела переговоры о поставках СПГ во Вьетнам более пяти лет. Он подчеркнул заинтересованность НОВАТЭКа в поставках на вьетнамский рынок. О соглашении стало известно на фоне визита в Москву большой межведомственной делегации во главе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинь.

