Дело в отношении блогера Ильи Ремесло поступило в петербургский суд

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 9 сентября зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Ильи Ремесло, сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе судов города. Фигуранту вменяют статью о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК). Судя по карточке на сайте суда, судья по делу и дата заседания еще не назначены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогеру вменяют статью о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах

Фото: скриншот из видео Блогеру вменяют статью о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах

Фото: скриншот из видео

Поводом для уголовного дела стала публикация в Telegram-канале блогера, размещенная в марте 2026 года. Тогда фигурант разместил текст с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». После спорной публикации Ремесло поместили на месяц в психиатрическую больницу. Силовики задержали автора 17 июля. Блогер вину не признает. Следствие по делу вели в Москве. В конце августа в институте им. Сербского обвиняемого признали вменяемым.

Илья Ремесло в прошлом активно критиковал представителей российской оппозиции. Он заявлял, что после его обращений в правоохранительные органы в отношении политических деятелей возбуждали уголовные дела. Среди них — Алексей Навальный и его соратники.

Подробнее в материале «Ъ» — «Илью Ремесло услышали в СКР».

Константин Леньков