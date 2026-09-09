Моор: в Тюменской области отменили режим беспилотной опасности

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Моор. Режим ввели в регионе около 11:30. Губернатор предупреждал, что это превентивная мера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

9 сентября также вводили аналогичные режимы в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Во второй половине дня особый режим ввели и на Ямале. Власти Югры также сообщали о введении режима «Угроза атаки беспилотника» на территории округа. В Свердловской области режим опасности БПЛА сняли.