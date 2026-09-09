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Беспилотную опасность отменили в Свердловской области

На территории Свердловской области с 15:31 отменили режим беспилотной опасности, сообщили в региональном МЧС. Сегодня он действовал более шести часов.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Опасность атаки дронов на Среднем Урале была объявлена в 9:09 — незадолго до этого в Екатеринбурге закрыли аэропорт Кольцово, ограничив прием и выпуск воздушных судов. Ограничения в нем также сняты, следует из данных Росавиации.

Аналогичный режим ввели в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), а также в соседних Пермском крае и Башкортостане.

Ирина Пичурина

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