Беспилотную опасность отменили в Свердловской области

На территории Свердловской области с 15:31 отменили режим беспилотной опасности, сообщили в региональном МЧС. Сегодня он действовал более шести часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Опасность атаки дронов на Среднем Урале была объявлена в 9:09 — незадолго до этого в Екатеринбурге закрыли аэропорт Кольцово, ограничив прием и выпуск воздушных судов. Ограничения в нем также сняты, следует из данных Росавиации.

Аналогичный режим ввели в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), а также в соседних Пермском крае и Башкортостане.

Ирина Пичурина