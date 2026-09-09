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Карлос Алькарас проиграл Бену Шелтону в четвертьфинале US Open

Два мужских четвертьфинала, состоявшихся в десятый день Открытого чемпионата США, продолжались в общей сложности более девяти часов. Сначала американец Фрэнсис Тиафо в пяти партиях сломил сопротивление своего соотечественника Алекса Микельсена, а затем еще один представитель США, Бен Шелтон, также на тай-брейке решающей партии одолел прошлогоднего триумфатора этого состязания — испанца Карлоса Алькараса.

Часы в ночном Нью-Йорке в тот момент показывали 3:33. Так поздно матчи на US Open еще не заканчивались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ночной вылет»

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