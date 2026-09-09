Ночной вылет

Два мужских четвертьфинала, состоявшихся в десятый день Открытого чемпионата США, продолжались в общей сложности более девяти часов. Сначала американец Фрэнсис Тиафо в пяти партиях сломил сопротивление своего соотечественника Алекса Микельсена, а затем еще один представитель США, Бен Шелтон, также на тай-брейке решающей партии одолел прошлогоднего триумфатора этого состязания — испанца Карлоса Алькараса.

Отменное ночное зрелище, завершавшее программу самого затяжного дня нынешнего US Open, лишний раз продемонстрировало, почему чемпионаты Большого шлема являются особыми ингредиентами мировой спортивной индустрии. Главное пока противостояние турнира и одновременно один из ключевых матчей всего мужского теннисного сезона завершился примерно в половину четвертого ночи в присутствии многих тысяч болельщиков, разделивших ликование победителя. Состязаний высшего уровня, на котором возможно что-то подобное, совсем немного.

На протяжении всей первой недели нью-йоркского мейджора его прошлогодний чемпион Карлос Алькарас выглядел практически непобедимым.

Один сет, отданный им на пути в четвертьфинал, вроде бы не давал оснований сомневаться в его способности сотворить невозможное — выиграть турнир Большого шлема, не проведя перед этим ни одной официальной встречи за четыре с половиной месяца из-за тяжелой травмы рабочей правой руки.

«Он улучшил практически каждый аспект своей игры — очень сильно прибавил на приеме, чаще меняет направление и вращение мяча при второй подаче, а также научился справляться с резаными ударами, которые года три назад были для него неприятны»,— рассказывал американец Томми Пол после поражения от Алькараса в четвертом круге. Однако через два дня все-таки нашелся человек, прервавший победную поступь звездного испанца. Им оказался его ровесник — 23-летний девятый номер мирового рейтинга Бен Шелтон. Этого атлетичного левшу уже давно отличает мощная подача и предельная агрессивность. Но теперь где-то внутри Шелтона созрело первостепенное качество, без которого невозможно выигрывать главные матчи у больших чемпионов,— хватка победителя, умение не дать слабину в решающие мгновения.

Ярчайшей тому иллюстрацией стал пятый сет четвертой по счету встречи Шелтона с Алькарасом (в трех предыдущих американец уступал без вариантов). Перед его началом испанец, который после успеха в первой партии провалил вторую и проиграл третью, уже вышел из пике. Он снова выглядел фаворитом и держал свою подачу гораздо легче Шелтона, но тот проявил необходимую твердость. Пожалуй, лишь в восьмом гейме на чужой подаче американец мог сыграть немного лучше. Имея три брейк-пойнта, он дважды принимал тактически неверные решения, а еще один раз был хорош Алькарас.

Следующие четыре гейма оба четвертьфиналиста подавали гораздо лучше, чем принимали, и дело завершилось супер-тай-брейком до десяти очков. Сначала вел Шелтон — 3:1, следующие четыре очка остались за Алькарасом, но самое интересное началось при счете 7:6 в пользу американца. Подав с первого мяча, испанец вдруг ошибся в коротком розыгрыше при выполнении удара слева, и через минуту его оппоненту для победы осталось взять оба розыгрыша на своей подаче. На первом у испанца появился было небольшой шанс, но он не принял вторую, достаточно плотную подачу. А затем последовал фирменный смачный шелтоновский эйс — всего седьмой за всю ночь. И он, задержавшись на пару секунд, чтобы ощутить момент триумфа, направился к сетке принимать поздравления от именитого соперника.

Часы в ночном Нью-Йорке в тот момент показывали 3:33. Так поздно матчи на US Open еще не заканчивались.

К предыдущему рекорду, кстати, тоже был причастен Алькарас, который в 2022 году, также на стадии четвертьфинала в 2:50 одолел итальянца Янника Синнера. Но в данном случае немного лучше был Шелтон, который победил — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) за 4 часа 28 минут, допустив на 18 невынужденных ошибок меньше.

Теперь он встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который отыграл дефицит в две партии другого американца Алекса Микельсена и шел к победе еще дольше — 4 часа 39 минут. Алькарас же, защитив лишь 400 из 2000 рейтинговых очков, заработанных год назад в Нью-Йорке, сохранил за собой третье место в мировой классификации. Но на лидерство по итогам сезона претендовать уже явно не сможет.

Евгений Федяков