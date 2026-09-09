Бывшему кадровику Минобороны Кузнецову дали 12 лет колонии за коррупцию

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его признали виновным в получении особо крупной взятки, передает корреспондент «Ъ» из зала суда. Давшему взятку предпринимателю Леве Мартиросяну назначили 10 лет и восемь месяцев строгого режима со штрафом 62,67 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ / купить фото Мини-гостиница в Краснодаре, принадлежащая Юрию Кузнецову Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Бывший начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ / купить фото Мини-гостиница в Краснодаре, принадлежащая Юрию Кузнецову Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ / купить фото

Помимо лишения свободы, Кузнецову назначили штраф, равный двукратному размеру взятки — 125,3 млн руб. Его лишили звания генерал-лейтенанта и госнаград: ордена Почета, ордена «За военные заслуги» и ордена Александра Невского. Суд конфисковал у военнослужащего дом в Краснодаре и земельный участок в доход государства. Кроме того, у подсудимого оставили по арестом дом и участок в Красногорске, автомобили, офицерскую шпагу и погоны, коллекцию из 28 колец, 27 пар сережек, 18 подвесок и 12 браслетов, зажимы для галстука и деньги: 120 млн руб., $422 тыс. и €304 тыс. Также суд сохранил арест на имущество жены подсудимого Юлии Кузнецовой и его дочерей.

Согласно фабуле дела, преступление произошло в 2020-2022 годах, когда генерал был начальником 8-го управления Генштаба вооруженных сил России. По данным следствия, Кузнецов вступил в сговор с Мартиросяном и пообещал помочь заключить госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг для военнослужащих. За это предприниматель дал взятку генералу в виде земельного участка и жилого дома общей стоимостью свыше 62 млн руб. Впоследствии с компанией Мартиросяна заключили контракты на 150 млн руб.

Гособвинение запрашивало для Кузнецова 14,5 года колонии и штраф 480 млн руб., а для предпринимателя — 14 лет и аналогичный штраф. Сами подсудимые вину не признали. Кузнецов утверждал, что недвижимость он покупал на легально заработанные деньги по доверенности, выданной его женой Мартиросяну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу Кузнецову запросили к сроку штраф».

Никита Черненко, Мария Локотецкая