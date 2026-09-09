Транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия из-за массовых задержек рейсов в аэропорту Кольцово. Причинами стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за режима беспилотной опасности.

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По данным прокуратуры, были отложены вылеты по 24 направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Анталью и Стамбул. Также затронуты рейсы в города Сибири, Поволжья и Кавказа.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, на данный момент задерживаются 35 рейсов, четыре рейса отменены.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. Для решения проблемных вопросов в аэропорту развернута мобильная приемная.

Напомним, опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около 9 утра — незадолго до этого в Екатеринбурге закрыли аэропорт Кольцово, ограничив прием и выпуск воздушных судов. Около 15:30 режим отменили.