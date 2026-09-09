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Режим опасности БПЛА ввели в Свердловской области

Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области с 9:09, сообщили в региональном МЧС. Работа связи и интернета на территории региона может быть ограничена.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава Среднего Урала Денис Паслер напомнил, что о подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— добавил он.

Ранее в Екатеринбурге закрыли аэропорт Кольцово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичный режим действует в соседних регионах — в Башкортостане и Пермском крае.

Ирина Пичурина

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