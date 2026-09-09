За полторы недели до выборов представители партии «Яблоко» в Калининградской области рассказали о сообщениях с угрозами с требованием снять двух кандидатов в региональный парламент. Лидер объединения Николай Рыбаков обратился в МВД с требованием установить личности злоумышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии Николай Рыбаков направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проверить сообщения злоумышленников, а также принять меры для обеспечения безопасности своих соратников

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Лидер партии Николай Рыбаков направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проверить сообщения злоумышленников, а также принять меры для обеспечения безопасности своих соратников

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Неизвестный «доброжелатель» разослал представителям партии «Яблоко» в Калининградской области сообщения с требованием снять с выборов двух кандидатов: адвоката Романа Морозова и сотрудника банка Дмитрия Мамаева. Оба баллотируются в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатным округам. Господин Морозов также выдвинут «Яблоком» на выборы в Государственную думу.

«Это куратор яблока в Калининграде? Если вы за жизни, значит выступите за жизни своих людей. Отзовите Р и Д. Зачем жертвы напрасно? Доброжелатель»,— говорится в сообщении неизвестного, обнародованном пресс-службой партии.

Судя по опубликованному скриншоту из мессенджера, сообщение пришло вечером 8 сентября от пользователя с именем Mark. Его профиль был зарегистрирован на территории России в сентябре 2026 года.

В беседе с «Ъ Северо-Запад» кандидат Морозов рассказал, что сам лично сообщений с угрозами не получал. От других комментариев об этой ситуации он отказался. «Яблочник» объяснил, что не хочет передавать сообщения с угрозами огласке.

Лидер партии Николай Рыбаков направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проверить сообщения злоумышленников, а также принять меры для обеспечения безопасности своих соратников.

«В “Яблоке” расценивают сообщение как угрозу жизни кандидатов и попытку заставить партию снять их с выборов»,— заявили в объединении.

«Яблочники» Морозов и Мамаев — единственные представители партии на выборах в законодательные органы власти в Калининградской области. Региональный список «Яблока» в региональный парламент 28 августа сняли с регистрации через суд по иску партии «Коммунисты России». По одномандатным округам выдвинулись трое «яблочников». Кроме кандидатов Морозова и Мамаева, в областной ЗакС шел общественник и предприниматель Антон Гендриксон. Его сняли с выборов после 10-дневного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики.

Как отмечают в пресс-службе «Яблока», до этого с угрозами столкнулись кандидаты от партии в других регионах. Так, в Саратовской области сообщения с требованием сняться с выборов под угрозой убийства получал в соцсетях в начале августа замглавы регионального отделения «Яблока» Кирилл Румянцев. Из-за подобных сообщений от участия в выборах отказались четыре «яблочника», уточнили в партии.

Константин Леньков