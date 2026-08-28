«Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области

Суд 28 августа удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Калининградской области, сообщил «Ъ Северо-Запад» член федерального политкомитета партии Иван Большаков. С иском в Калининградский областной суд обратилось региональное отделение партии «Коммунисты России». Это уже четвертый случай, где «яблочников» сняли с выборов в законодательные органы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это уже четвертый случай, где «яблочников» сняли с выборов в законодательные органы региона

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Это уже четвертый случай, где «яблочников» сняли с выборов в законодательные органы региона

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В иске «Коммунисты России» ссылались на решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную думу. Так, истец решил, что его оппоненты нарушили авторские права при использовании строчки из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фразы «лишь бы не было войны» из пьесы «Пять вечеров» и кадра из фильма «Война и мир». Кроме того, «Коммунистов России» смутило использование запрещенных социальных сетей для размещения агитационных материалов.

«Яблоко» в суде представлял адвокат Роман Морозов, выдвинутый объединением в калининградский парламент в составе общеобластной части списка. Во время заседания он объявил судье отвод, а также просил перенести процесс в Московский городской суд, где зарегистрирована партия. Судья отказала.

Ранее регистрацию партсписков «Яблока» отменяли через суд в Республике Карелия и в Псковской области. Оба раза иски подали представители партии «Родина». Также 28 августа аналогичный иск о снятии списка партии с выборов в региональный парламент удовлетворили в Свердловской области. В Екатеринбурге в суд обратилось местное отделение ЛДПР. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области избирательные комиссии отказались допускать «Яблоко» на выборы из-за нарушений в документах.

Константин Леньков