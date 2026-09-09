Песков отреагировал на данные Минфина по дефициту бюджета

Показатели дефицита федерального бюджета подвижны. Повышение налогов в России из-за этого не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность»,— пояснил господин Песков на брифинге.

Сегодня Минфин России сообщил об исполнении бюджета за восемь месяцев с дефицитом в 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Доходы бюджета за отчетный период выросли на 9,2% — до 25,929 трлн руб. Также увеличились и расходы: на 14,7%, до 31,724 трлн руб.