GE Aerospace за $11,75 млрд купит поставщика высокоточного литья

Американский производитель авиадвигателей GE Aerospace объявил о покупке компании Consolidated Precision Products (CPP) у инвестфондов Warburg Pincus и Berkshire Partners за $11,75 млрд. CPP является одним из крупнейших в мире поставщиков высокоточного литья и поставляет детали для многих коммерческих и военных программ в аэрокосмической, оборонной и энергетической промышленности.

Как отмечает CNBC, сделка стала крупнейшей для GE Aerospace с момента выделения ее в самостоятельную компанию (до апреля 2024 года компания была подразделением General Electric) и направлена на усиление внутреннего производственного потенциала в условиях растущего спроса на авиадвигатели и запчасти.

В настоящее время производители двигателей наращивают выпуск, стремясь снизить риски в цепочках поставок. Ранее сообщалось, что Пентагон призвал американский бизнес, включая GE Aerospace, нарастить производство.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2027 года.

Екатерина Наумова