WSJ: Пентагон призвал американский бизнес нарастить производство вооружения

Высокопоставленные чиновники Военного министерства США провели переговоры на тему производства вооружения и военной техники с гендиректорами нескольких компаний, включая General Motors, Ford Motor и GE Aerospace. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, переговоры начались еще до войны в Иране и находятся на раннем этапе.

WSJ отмечает, что эти обсуждения отражают стремление президента США Дональда Трампа привлечь к производству вооружения больше разных компаний, включая автопроизводителей. Источники сообщают, что администрация президента хочет, чтобы автомобильные компании переориентировали часть мощностей на производство военной техники. Это позволило бы диверсифицировать ее изготовление и в случае необходимости и истощения запасов позволяло бы быстро их пополнять. Сообщается, что Пентагону нужны коммерческие поставщики боеприпасов, ракет и средств для борьбы с БПЛА.

В Пентагоне на запрос WSJ ответили, что «стремятся к быстрому расширению базы оборонной промышленности, используя все доступные коммерческие решения и технологии».

Яна Рождественская