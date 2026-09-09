Нетаньяху подал иск из-за статьи о его осведомленности про теракты 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты Haaretz. Как написал политик в соцсети X, это издание «распространило ложную информацию о якобы имевшем место разговоре премьер-министра, которого на самом деле не было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Накануне Haaretz сообщила, что Нетаньяху якобы проигнорировал предупреждение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о теракте, который готовило палестинское движение «Хамас». Шейх сообщал об этом израильскому премьеру незадолго до нападения 7 октября 2023 года, подчеркивала Haaretz со ссылкой на собственное расследование. Оно легло в основу книги «Заложники: 843 дня забвения». Журналисты опросили «десятки источников в Израиле и по всему миру», в том числе высокопоставленных чиновников, а также изучили внутренние документы и переписки.

Представители Нетаньяху заявили, что в период с начала сентября по 7 октября между премьер-министром и президентом Объединенных Арабских Эмиратов не было никаких телефонных разговоров. По их словам, «канцелярия премьер-министра, Совет национальной безопасности и Военный секретариат тщательно проверили журнал звонков премьер-министра за этот период и не обнаружили никаких следов такого разговора».

Представители премьер-министра утверждают, что «всё это свидетельствует о том, что мы имеем дело со зловещим замыслом, приуроченным к определенному моменту в рамках предвыборной кампании левых сил; поэтому подобных сфабрикованных сценариев будет еще немало».

Евгений Хвостик