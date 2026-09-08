Haaretz: Нетаньяху проигнорировал предупреждение ОАЭ об атаке «Хамаса» 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал предупреждение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о теракте, который готовило палестинское движение «Хамас». Шейх сообщал об этом израильскому премьеру незадолго до самого нападения 7 октября 2023 года, пишет Haaretz со ссылкой на собственное расследование, которое легло в основу книги «Заложники: 843 дня забвения». Журналисты опросили «десятки источников в Израиле и по всему миру», в том числе высокопоставленных чиновников, а также изучили внутренние документы и переписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По данным Haaretz, за десять дней до теракта президент ОАЭ позвонил Биньямину Нетаньяху из президентского дворца в Абу-Даби. Главы двух государств беседовали около 45 минут. Господин Нахайян предупредил израильского премьера, что глава «Хамаса» в Газе Яхья Синвар планирует крупную операцию против Израиля, заявили три источника издания, знакомые с содержанием беседы, и советник президента ОАЭ. На это господин Нетаньяху отреагировал «относительно спокойно» и заверил, что Израиль «готов к любому сценарию». Израильский премьер, как утверждает советник президента ОАЭ, не рассказал о предупреждении руководителям оборонного ведомства и вообще «ничего не сделал» с этой информацией.

Издание отмечает, что о готовящемся нападении руководитель ОАЭ узнал от самого Яхьи Синвара. В то время «Хамас» и Израиль вели через представителей переговоры о «худне» — перемирии, для достижения долгосрочного соглашения в секторе Газа. Стороны договорились по большинству пунктов, однако вопрос об освобождении заложников долго не получалось разрешить. Источник в «Хамасе» заявил Haaretz, что глава движения был недоволен действиями Израиля и прервал все контакты переговорных групп. Тогда он заявил одному из организаторов встреч, посреднику между «Хамасом» и Общей службой безопасности Израиля («Шабак»), по прозвищу «Угольные глаза», что, если израильтяне не добьются прогресса, он приготовит «огромный сюрприз». «Угольные глаза» передал информацию руководству ОАЭ.

7 октября 2023 года около 3 тыс. участников «Хамаса» вторглись на израильскую территорию. Сквозь сделанные бреши в ограждении на границе с сектором Газа они напали на ближайшие населенные пункты и проходивший в паре километров от границы фестиваль Supernova. За день погибли около 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения. Еще более 200 человек «Хамас» захватили в заложники. Биньямин Нетаньяху объявил о подготовке наземной операции в секторе Газа. Она началась 27 октября.