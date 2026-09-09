Фигурист Дикиджи получил приглашение для участия в этапе Гран-при ISU в Китае

Российский фигурист Владислав Дикиджи примет участие в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Дикиджи

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Владислав Дикиджи

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Владислав Дикиджи в соответствии с альтернативным списком запасных получил приглашение на участие в этапе Гран-при в Китае. Мы желаем ему удачи, а также ждем выступлений других наших фигуристов на этапах "Челленджера''. Мы рады этим шагам к полноценному возвращению российских фигуристов на международную арену»,— приводит агентство слова господина Когана. Соревнование пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

Ранее в сентябре фигурист стал победителем турнира серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии. На счету Владислава Дикиджи золото чемпионата России 2025 года.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов