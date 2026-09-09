Три предприятия в Новороссийске были повреждены при атаке БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск были повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Известно о повреждении ... трех предприятий», — написал чиновник в соцсетях. Также зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и частных домов и нескольких соцобъектов.

Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Пострадали 29 человек, из них на данный момент 17 остаются в больницах. В городе объявлен режим ЧС.