В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после ночной атаки украинских беспилотников в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранены 29 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. В городских больницах остаются 17 человек.

По данным мэра, известно о повреждении восьми многоквартирных и частных домовладений, трех предприятий, православного храма. Также повреждены два детских сада, школа и поликлиника. Детские сады и школа сегодня не принимают детей. Сотрудники поликлиники переведены в другое медицинское учреждение, сообщил господин Кравченко.

Обломки беспилотника повредили водопровод, дорожное покрытие и контактную сеть троллейбуса в центре Новороссийска. Идут восстановительные работы. В лесных массивах в пригородах Новороссийска после атаки БПЛА возникли пожары. Тушение огня продолжается.

Анна Перова, Краснодар