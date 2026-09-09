Цена газа в Европе превысила $950 за 1 тыс. куб. м впервые с декабря 2022 года

Октябрьские фьючерсы на газ в Европе достигали $950,3 за 1 тыс. куб. м или €78,9 за МВт·ч. Энергоноситель превысил показатель в $950 впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

В конце лета запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза (ЕС) снизились до 58%. Это на 70% меньше, чем годом ранее. По данным Gas Infrastructure Europe, аномальная жара привела к рекордным тратам газа странами ЕС. Politico ожидает, что в ближайшие несколько месяцев в Германии ухудшится ситуация с поставками газа, что может привести к росту цен и дефициту газа по всему ЕС.